Bilfinger soll profitabler werden

Mannheim.Nach einem massiven Umbau samt Verkauf zahlreicher Tochtergesellschaften muss Bilfinger aus Sicht der neuen Finanzchefin Christina Johansson (Bild) jetzt profitabler werden. „Mittlerweile steht der Konzern sehr viel besser da als noch vor drei Jahren“, sagte sie im Interview mit dieser Zeitung. Aber es gebe noch „genügend zu tun“.

Dazu gehöre, bei Auswahl und Umsetzung von Projekten sorgfältig zu arbeiten und weniger Fehler zu machen. Johansson stellte Zukäufe in Aussicht, „wenn sich die richtige Firma zum richtigen Preis bietet“. Die Managerin will verlorenes Vertrauen wieder aufbauen. „Da sind in der Vergangenheit leider zu viele Versprechen nicht eingehalten worden.“ Mehrfach kam es zu Gewinnwarnungen.

Klar gegen Frauenquote

Johansson sprach sich gegen eine Frauenquote für Vorstände aus. Wenn Frauen „gute Arbeit leisten, ist eine Quote unnötig“. Seit einem halben Jahr ist Johansson im Spitzenmanagement von Bilfinger. Das Unternehmen beschäftigt in der Mannheimer Zentrale rund 250 Mitarbeiter. Seit 2011 hat vier Mal der Vorstandschef gewechselt. be/jung (Bild: Bilfinger)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.06.2019