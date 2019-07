Birkengarten-Festival begeisterte in Lorsch

Lorsch.Hunderte junge Familien vergnügten sich am Wochenende in Lorsch. Dort lockte das Birkengarten-Festival zum Finale mit einem abwechslungsreichen Programm. Live-Musik, am Samstagabend etwa mit der Odenwälder Band „Oigeborne“, sowie zahlreiche Mitmach-Aktionen waren bei freiem Eintritt zu genießen und begeisterten. Harry Hegenbarth, der die Großveranstaltung mit Unterstützung der Stadt Lorsch auf die Beine stellt, freute sich ebenso wie das Publikum darüber, dass die Wetterbedingungen diesmal ideal waren. Abgesehen von einem Schauer gestern blieb das fünftägige Open-Air von Regen wie Hitze verschont. / sch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.07.2019