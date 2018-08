Bis zu 100 Verstöße täglich

Mannheim.Falschparkende Autos, zugestellte Radwege, Glassplitter auf dem Gehsteig – die Fahrradstreife des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in Mannheim entdeckt bis zu 100 Verstöße am Tag. Das hat der KOD jetzt bei einer Bilanz mitgeteilt. Seit zwei Jahren sind städtische Mitarbeiter auf Fahrrädern unterwegs.

In der Innenstadt sei die Zahl der falsch abgestellten Autos, die den Großteil der Verstöße insgesamt ausmachten, besonders hoch. Im Zentrum ahnde eine Streife, die sieben Stunden am Tag mit dem Fahrrad unterwegs sei, etwa 100 nicht korrekt parkende Autos. In den Stadtteilen seien es um die 60.

Schneller reagieren

Sicherheitsdezernent Christian Specht betonte bei der Rundfahrt, dass die Ordnungskräfte bei der Überwachung andere Schwerpunkte setzen könnten. So könnten die Mitarbeiter auf Rädern schneller reagieren als ihre motorisierten Kollegen.

Im Jahr 2016 wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 149 auf Radwegen abgestellte Autos entdeckt, im Jahr 2017 schon 403 Fahrzeuge. In diesem Jahr seien es jetzt bereits 392. lob

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018