Bis zu 35 Grad Hitze erwartet

Offenbach/Ertingen.Strahlender Sonnenschein, aber auch dicke Gewitterluft – der furiose Auftakt des Sommers 2019 dauert an. Angesichts starker Wärmebelastung im Südwesten Deutschlands veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag eine Hitzewarnung. Anlass für die Warnung der Stufe eins sind gefühlte Temperaturen von 32 bis 38 Grad. Die Meteorologen rechnen für Mittwoch mit viel Sonne und tatsächlichen Temperaturen von 30 bis 35 Grad Celsius – und raten zu Sonnenschutz wie hier im Bild am Badesee Ertingen bei Tübingen. Am Donnerstag soll es eine Abkühlung geben – im Westen Deutschlands mit Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad, wobei es meist trocken bleibt. dpa (BILD: dpA)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019