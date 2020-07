Bis zu 50 Corona-Tests täglich in Heppenheim

Bergstraße.Die Verdachtsambulanz am Kreiskrankenhaus in Heppenheim (Bild) nimmt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen unverändert pro Tag bis zu 50 Tests auf das Coronavirus vor. Daran hat auch das abgeschwächte Infektionsgeschehen im Kreis Bergstraße in den vergangenen Wochen nichts geändert. Bei gegebenen Anlässen nutzt das Bergsträßer Gesundheitsamt auch weiterhin konsequent die Möglichkeit, sogenannte Screenings – also flächendeckende Testreihen – in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Flüchtlingsunterkünften durchzuführen. red/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.07.2020