Bis zu 50 Milliarden fürs Klima?

Berlin.Union und SPD starten mit Signalen der Annäherung in die Woche der Entscheidung über ihr Milliardenpaket für mehr Klimaschutz. Zu Medienberichten über ein Volumen von etwa 40 Milliarden Euro bis 2023 hieß es am Wochenende in Koalitionskreisen, es gebe noch kein Finanztableau. Es existiere auch keine Teileinigung, sondern es werde weiterhin viel gerechnet und diskutiert. In Koalitionskreisen kursiert auch ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Milliarden Euro. An diesem Montag will die CDU-Spitze zunächst ihr Konzept für mehr Klimaschutz verabschieden.

Nach Informationen von „Welt am Sonntag“ („WamS“) und „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ („FAS“) aus Regierungs- und Koalitionskreisen enthält das geplante Koalitionspaket ein Bündel aus Fördermaßnahmen, über die schon in den vergangenen Wochen breit diskutiert worden ist.

So sind höhere Kaufprämien für Elektroautos, Zuschüsse zur Gebäudesanierung oder Fördergelder für die Wasserstoff-Forschung im Gespräch. Der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut und die Nutzung der Bahn attraktiver werden. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) forderte in der „Bild am Sonntag“ zur Unterstützung des Umstiegs auf Elektroautos, Deutschland brauche „so was wie ein Eine-Million-Ladesäulen-Programm“.

Bei der CO2-Bepreisung gibt es laut „WamS“ noch keine Einigung. Union und SPD seien aber bereit, von Maximalpositionen abzurücken. Die SPD plädiert seit langem für eine CO2-Steuer, die Union für einen Zertifikatehandel. Die „FAS“ meldet, die Verschmutzungs-Zertifikate sollten einen Maximalpreis erhalten und direkt von den Mineralölkonzernen erhoben werden.

Globale Streikwoche

Auch das CDU-Konzept, das der Parteivorstand an diesem Montag beschließen soll, spricht sich für einen Zertifikatehandel mit Minimal- und Maximalpreis aus. „Wir brauchen verbindliche Lenkungswirkung einerseits und soziale Haltelinien andererseits“, heißt es in dem Papier. Zudem müsse es eine verbindliche Kompensation und einen verbindlichen „Entlastungspfad“ für die Verbraucher geben. Spitzenvertreter der oft zerstrittenen Koalitionspartner CDU, CSU und SPD zeigten sich zuversichtlich, dass bei der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts am 20. September ein großer Wurf gelingt.

An diesem Tag beginnt auch die globale Streikwoche für mehr Klimaschutz. Aktivisten haben Proteste in mehr als 2000 Städten in 129 Staaten angekündigt. Das geht aus einer Übersicht der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) hervor. In Deutschland sind in Dutzenden Städten, darunter auch in Mannheim und Heidelberg, Aktionen und Demonstrationen geplant. dpa

