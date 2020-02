Bis zu 60 000 Besucher beim Heppenheimer Fastnachtsumzug

Heppenheim.„Die Stadt ist voll“, freuten sich Mitglieder des Zugkomitees am Sonntag schon kurz vor dem Start des großen Heppenheimer Gaudiwurms – und das zurecht: Auf 50 000 bis 60 000 Besucher lautete am Abend die offizielle Schätzung der Polizei. Das windige Wetter war zwar nicht optimal; angesichts der ausgelassenen Feierstimmung in den Straßen aber spielte das kaum eine Rolle. Mitgebrachte Regenschirme wurden denn auch höchstens als Auffangbecken benötigt. Exakt 111 Festwagen, Fußgruppen und Musikzüge zogen von der Weststadt in die Innenstadt. Mit dabei waren auch große Abordnungen aus Bensheim und Lorsch, natürlich aber vor allem aus Heppenheim selbst und seinen Stadtteilen. red/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020