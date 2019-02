Bis zu 900 Opfer an der Odenwaldschule

Heppenheim.Die Zahl der Opfer von Missbrauchsfällen an der Odenwaldschule muss nach Ergebnissen zweier Studien deutlich nach oben korrigiert werden. „Die Anzahl dürfte sich danach wahrscheinlich im mittleren, möglicherweise sogar im höheren dreistelligen Bereich bewegen“, sagte Jens Brachmann von der Universität Rostock gestern in Wiesbaden. Bisher war man von 132 Fällen ausgegangen, heute rechne man sogar mit 500 bis 900 Opfern.

Anders als vermutet, seien die Täter an dem Eliteinternat in Heppenheim nicht nur Männer gewesen, die Materialien ließen Rückschlüsse auf mindestens fünf pädagogische Mitarbeiterinnen zu, hieß es. An der mittlerweile geschlossenen Schule sind zwischen 1966 und 1989 Hunderte Schüler sexuell missbraucht worden. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.02.2019