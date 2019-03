Bischof ruft zu Sparkurs auf

Lorsch.Die katholischen Gemeinden haben immer weniger Mitglieder, die Kirchensteuereinnahmen sinken, die Zahl der Priester wird künftig noch geringer. Über die für die Gläubigen düstere Prognose informierte Bischof Peter Kohlgraf (r.) am Dienstagabend in Lorsch in einer Dekanatsversammlung. Kohlgraf stimmte auf eine nötige Neustrukturierung im Bistum Mainz ein, unter anderem sollen größere Pfarreien gebildet werden. Auch im Dekanat Bergstraße-Mitte wird es Änderungen geben: Aus den vier Pastoralen Einheiten Bensheim, Heppenheim, Lorsch/Einhausen und Fehlheim/Zwingenberg sollen drei Pfarreien werden./ sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019