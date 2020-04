Bistum will schlichten

Speyer/Queidersbach.Rassismusvorwürfe um den katholischen Pfarrer aus Nigeria, Bedrohungen, Sachbeschädigungen – die Welt im westpfälzischen Queidersbach ist in Unordnung. In dem Konflikt geht es auch um die Amtsführung des Geistlichen, die die Menschen in dem knapp 3000 Einwohner großen Dorf entzweit hat. Nachdem der Pfarrer nun andernorts eingesetzt wird, bemüht sich das Bistum Speyer um einen Ausgleich der Interessen. Am Dienstagnachmittag wurde eine Telefonkonferenz mit den Verantwortlichen des Pfarreirates und Pastoralteams der Gemeinde beschlossen. Gesucht werden Lösungen, wie die Gemeinde wieder zueinanderfinden kann. bjz

