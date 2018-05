„Bitte geräuschlos vorgehen“

Anzeige

Die integrationspolitische Sprecherin der Linken, Gökay Akbulut, spricht sich gegen einen Untersuchungsausschuss aus: „Die Probleme beim Bamf können so nicht geregelt werden.“ Das Bamf habe interne Schwierigkeiten, bei denen mehr Personal und eine bessere Koordination helfen könne. Die Mannheimer Abgeordnete schlägt „eine Art Qualitätsmanagement“ vor.

Bei den Regierungsparteien CDU/CSU und SPD gibt es kein klares Bild. Der Heidelberger SPD-Abgeordnete Lothar Binding sieht in diesem Fall zunächst die Staatsanwaltschaft am Zug. Nach Abschluss der Ermittlungen schließe er einen Untersuchungsausschuss nicht aus. Zudem erhebt Binding Vorwürfe gegen die AfD: „Die eilige Forderung nährt den Verdacht, dass die AfD nur Kritik an der Integrationspolitik üben will.“

Mannheims CDU-Abgeordneter Nikolas Löbel lehnt einen Untersuchungsausschuss prinzipiell ab. Eine Untersuchung in der Sache sei wichtiger als eine der politischen Verantwortungsträger. „Das Innenministerium und das Bamf müssen gemeinsam prüfen, ob es sich bei den Vorfällen in Bremen um ein bundesweites Problem handelt“, sagte Löbel. (mit dpa)

