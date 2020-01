Bleibt es künftig auch nachts hell?

Lautertal.Sollen im Lautertal weiterhin nachts die Lichter ausgehen? Zwar ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Technik in der Gemeinde weitgehend abgeschlossen – doch jetzt hat der Ortsbeirat in Elmshausen diskutiert, ob das Abschalten der Leuchten zwischen 0 und 5 Uhr noch zeitgemäß ist.

Das Thema wird in Lautertal bereits seit vielen Jahren diskutiert. Wie im Ortsbeirat zur Sprache kam, sind die Bürger geteilter Meinung. Bürgermeister Andreas Heun findet den Unterschied zwischen dem hellerleuchteten Bensheim und dem dunklen Lautertal nicht so gut. Aktuell, so informierte er, wird ermittelt, wie hoch die Mehrkosten für eine dauerhafte Beleuchtung wären. red

