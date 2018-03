Anzeige

Ludwigshafen.Von zwei neuen Radarsäulen an der B 44 in Ludwigshafen sind im vergangenen Jahr 30 742 Fahrzeuge geblitzt worden. Dies bescherte der Verwaltung Einnahmen von rund 406 000 Euro. „Die Blitzer sind rentabel“, sagte ein Stadtsprecher. Der Bereich Straßenverkehr, zu dem auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs gehört, habe 2016 einen Überschuss von 2,3 Millionen Euro erzielt. Für 2018 werde ein Plus von 1,7 Millionen Euro erwartet. Genaue Angaben über die finanzielle Bilanz der vier Radar-Standorte machte Ludwigshafen nicht. Die Stadt Mannheim hatte zuletzt erklärt, dass sie beim Einsatz von Blitzern keinen großen Gewinn erzielen würde.