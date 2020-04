Blutspende am ersten Tag ausgebucht

Mannheim.Am Dienstag hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Variohalle im Rosengarten zum regionalen Blutspendezentrum umfunktioniert – und war an diesem Tag gleich ausgebucht. Das bestätigte der Leiter der Spenderbindung des DRK, Cüneyt Demirel.

Gespendet werden kann nur mit Termin und unter strengen Infektionsschutzmaßnahmen – wie Abstand und Tragen eines Mundschutzes, den die Spender vor Ort erhalten. Mit zahlreichen Helfern und in Mitarbeit mit dem Rosengarten, wurde das Zentrum in etwa einer Woche aufgebaut. Der Besucherstrom wird einseitig vom DRK geleitet, mitunter werden Spendern im Eingangsbereich die Temperatur gemessen.

Der Bedarf an Blutspenden, etwa für chronisch Kranke oder Unfallopfer, sei weiter hoch, so Demirel. Nach seinen Angaben sind in dieser Woche noch am Donnerstag und Freitag freie Termine in Mannheim verfügbar. Spender, die mit dem Auto kommen, können kostenlos im Parkhaus „Rosengarten“ parken. Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt sein. see

