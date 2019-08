Bobic: SVW hat Potenzial für 2. Liga

Fredi Bobic warnt vor Nachlässigkeit im Pokalduell beim Waldhof. © dpa

Mannheim.Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic sieht den SV Waldhof mit dem Aufstieg in die 3. Liga noch nicht am Ende seines Weges angekommen. „Der Verein hat sicher auch das Potenzial für die 2. Liga. Weil alles stimmt: Sie haben eine große Fankultur, die Stadt ist nicht so klein und sehr lebenswert“, sagte der 47-Jährige im Interview mit dieser Zeitung.

Die Mannheimer treffen am Sonntag (15.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den hessischen Bundesligisten. „Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Spiel“, sagte Bobic, der davor warnte, den SV Waldhof zu unterschätzen. „Wenn wir unsere Qualität über 90 Minuten auf den Platz bringen, gewinnen wir auch. Wenn wir das nicht machen, nachlässig sind und die Sache zu locker angehen, dann erleben wir eine böse Überraschung.“ alex

