Bombe gefunden

Anzeige

Mannheim.Auf der Baustelle vor dem Glücksteinquartier in Mannheim ist eine Phosphorbombe gefunden worden. Nach zwei Stunden gab der Kampfmittelräumdienst gestern Nachmittag Entwarnung. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Thorsten Jacqui handelte es sich um einen Sprengkörper, der schon im Zweiten Weltkrieg detoniert sei. Nachdem ihn ein Bagger berührt habe, hätten sich weiße Dämpfe entwickelt. Die Feuerwehr sperrte die Gegend im Umkreis von rund 500 Metern für zwei Stunden ab. Der benachbarte Victoria-Turm, in dem zu dieser Zeit nach Schätzungen rund 500 Menschen arbeiteten, wurde geräumt. Auch die Fußgängerunterführung am Hauptbahnhof musste geschlossen werden. Der Betrieb der hinter dem Hochhaus verlaufenden Straßenbahnlinie 3 wurde zwischenzeitlich eingestellt. sma