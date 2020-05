Bootsunfall fordert Toten

Brühl.Ein tragischer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf dem Rhein bei Brühl ereignet. Wie Feuerwehr und Polizei bestätigen, ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen, eine weitere Person schwer verletzt worden. Ein Motorboot ist in der Nähe der Kollerfähre mit einem Schlauchboot, in dem sich zwei Personen befanden, zusammengeprallt.

Der Schwerverletzte ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der Verstorbene geborgen worden. Vor Ort war ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter unter anderem die Feuerwehren Otterstadt, Waldsee, Brühl und Schwetzingen. caz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.05.2020