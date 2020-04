Bouffier: Krise ist noch nicht überstanden

Wiesbaden/Bergstraße.Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat eindringlich vor einer zu frühen Lockerung der Auflagen und Beschränkungen in der Corona-Pandemie gewarnt. Die Corona-Krise sei noch keineswegs bewältigt, sagte der Regierungschef in Wiesbaden. „Ganz im Gegenteil. Die Gefahr dauert an. Und deshalb müssen wir auch in Zukunft weiter besonnen bleiben.“ Zu einer Lockerung der notwendigen Beschränkungen könne es deswegen auch nur schrittweise kommen.

Dass nun teilweise wieder Geschäfte öffnen dürfen, sei ein „Vorschuss“ auf dem Weg zurück zu einem normalen Leben, mahnte Bouffier. Entscheidend sei aber, dass alle Bürger weiter verantwortlich und mit viel Disziplin mit der Situation umgingen. Wenn das aber nicht gelinge, „dann muss man gegebenenfalls auch das wieder zurückdrehen“, erklärte der Ministerpräsident. „Das will niemand. Aber es wird davon abhängen, ob es uns gelingt, die notwendige Disziplin aufrechtzuerhalten.“

Großveranstaltungen sind bis Ende August grundsätzlich verboten. Auch für die Zeit danach hält Hessens Regierungschef eine Größenordnung von über 100 Leuten für sehr unrealistisch. Bouffier machte sich für einen bundesweit einheitlichen Rahmen bei der Definition von Großveranstaltungen stark.

Nach der mehrwöchigen Zwangspause haben gestern in Hessen wieder zahlreiche Läden geöffnet. Auch wenn die Innenstädte nicht ganz so belebt waren wie in Vor-Corona-Zeiten und einige Geschäfte zunächst noch geschlossen hatten, zog der Handelsverband Hessen eine positive erste Bilanz. „Wir sehen, dass sowohl die Händler als auch die Kunden froh sind, dass es wieder losgeht“, sagte Hauptgeschäftsführer Sven Rohde.

Hochschulen arbeiten digital

Der Neustart sei „ein richtiges und wichtiges Zeichen“ von der Landesregierung gewesen. Der Verband habe sich einen Überblick verschafft und gesehen, dass der Handel verantwortungsvoll agiere, sagte Rohde. „Der Gesundheitsschutz steht immer an erster Stelle.“ So werde die Zahl der Kunden auf eine Person pro 20 Quadratmeter begrenzt und auf Trennwände geachtet.

An den Universitäten und Hochschulen hat das Sommersemester unter besonderen Voraussetzungen begonnen. Die Lehrveranstaltungen an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität finden „erstmalig vollständig in virtueller Form“ statt, wie die Universität mitteilte. Auch unter anderem die Technische Universität (TU) in Darmstadt gab den zunächst ausschließlichen Umstieg auf digitale Lehre bekannt.

Im Kreis Bergstraße gibt es zwei neue Corona-Infektionsfälle in Lampertheim. Insgesamt sind nach einer Mitteilung der Kreisverwaltung damit 290 Fälle bekannt. 177 Infizierte seien mittlerweile genesen. Zudem hat es zwei Todesfälle gegeben. Zehn Patienten liegen zur stationären Behandlung im Krankenhaus.

In Hessen haben sich 7228 Menschen infiziert. Das seien 81 Fälle mehr als am Vortag, teilte das Sozialministerium mit (Stand: 14 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg um 15 auf 246. Insgesamt 1295 Erkrankte werden in Krankenhäusern behandelt.

In Deutschland sind bis Montagnachmittag mehr als 142 600 Infektionen registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 141 900 Infektionen). Mindestens 4462 (4400) Infizierte sind den Angaben zufolge bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor. Laut Robert-Koch-Institut haben in Deutschland rund 91 500 Menschen die Infektion überstanden. dpa/tm

