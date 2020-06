Bouffier: „Schrittweises Vorgehen richtig“

Wiesbaden.Hessen hat neue Corona-Regelungen vorgelegt. In vielen Fällen werden Beschränkungen gelockert. Alle neuen Bestimmungen gelten nach Angaben der Landesregierung bis zum 16. August.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte: „Wir haben das Virus-Geschehen aufmerksam beobachtet. Die Erfahrungen zeigen uns, dass wir mit unserer schrittweisen Vorgehensweise richtigliegen und nun in einigen Bereichen weitere Anpassungen vornehmen können.“

Schwimmbäder: Schwimmbäder, Saunen und Badeseen dürfen vom 15. Juni an wieder öffnen. Allerdings gelten Hygiene- und Abstandsregeln, so muss etwa ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Badegästen gewährleistet sein. Auch darf sich – abhängig von der Größe - nur eine bestimmte Zahl von Menschen gleichzeitig auf Liegewiesen oder in Schwimmbecken aufhalten.

Maskenpflicht: Auch in Bahnhöfen und Flughäfen in Hessen muss nun eine sogenannte Alltagsmaske werden. Im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften galt bislang schon eine Maskenpflicht.

Amateur- und Freizeitsport: In Vereinen war Training drinnen und draußen bisher schon möglich, allerdings nur unter Einhaltung des Abstandsgebotes. Ab sofort darf auch wieder mit Kontakt trainiert werden. Allerdings wird die Gruppe auf zehn Personen beschränkt. Grundsätzlich wird das Wettkampfverbot aufgehoben. Die Sportverbände sollen entscheiden, ob der Wettkampfsport unter den geltenden Kontaktbeschränkungen wieder aufgenommen werden kann. Umkleidekabinen und Duschen dürften unter denselben Auflagen wie in Schwimmbädern wieder genutzt werden.

Kontaktbeschränkungen: Ab sofort dürfen sich nun bis zu zehn Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Bislang war dies nur den Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. Neu ist außerdem, dass bei Gottesdiensten, Bestattungen und Trauerfeiern die Kontaktdaten der Teilnehmer erfasst werden müssen. dpa

