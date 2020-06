Boxer stiegen im Festzelt in den Ring

Bensheim.In den 1960er und 1970er Jahren erlebte der Boxsport eine große Zeit an der Bergstraße. Zwar wurde der 1957 gegründete Boxclub Bensheim nur fünf Jahre später wieder aufgelöst, richtig rund ging es aber ab 1967 in der Box-Abteilung der TSV Auerbach. Abteilungsleiter Fritz Dorsheimer und der erfahrene Trainer Franz Müller sorgten für einige Wettkämpfe, die den Zeitzeugen von damals noch gut in Erinnerung sind. Da es noch nicht genug Sporthallen gab, wurde oft vor mehreren Hundert Zuschauern in Festzelten geboxt. Einen Freundschaftskampf nutzten zwei Akteure aus Prag zur Flucht aus der damaligen Tschechoslowakei. red

