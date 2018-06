Boxerinnen aus 21 Ländern in Bensheim im Ring

Anzeige

Bensheim.Der KSC Bensheim richtete zum vierten Mal eines der größten Frauenbox-Turniere Europas aus. In der Weststadthalle stiegen am Wochenende über 140 Faustkämpferinnen aus 21 Nationen in den Ring; eine Steigerung von 20 gegenüber dem Vorjahr. KSC-Vorsitzender Reginald Schulze war zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf über drei Tage und den Kämpfen „auf höchstem Niveau“.

Im Rahmenprogramm ließen erstmals die Männer die Fäuste fliegen. Die Bensheimer Herrenstaffel kämpfte aufgrund von Ausfällen allerdings nicht in acht, sondern nur in fünf Gewichstklasse um die Offene Stadtmeisterschaft. hs/Bild: Neu