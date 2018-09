Brain forscht seit 25 Jahren

Pionier der weißen Biotechnologie: Prof. Hans Günter Gassen. © Funck

Zwingenberg.Die börsennotierte „Biotechnology Research And Information Network AG“ (Brain AG) hat sich die „Biologisierung der Chemie“ auf die Fahnen geschrieben. Seit 25 Jahren entwickelt das in Darmstadt gegründete Unternehmen, das in Zwingenberg 120 Mitarbeiter beschäftigt, mit dem Werkzeugkasten der Natur Lösungen für technische Probleme.

Das Silber-Jubiläum feierte man mit einer Geburtstagsparty im Bensheimer Musiktheater Rex. Dort hielten die Gründer Dr. Jürgen Eck, Dr. Holger Zinke, Ulrich Putsch und Professor Dr. Hans Günter Gassen – Pionier der weißen Biotechnologie in Deutschland – eine anekdotenreiche Rückschau. Eine Motivation von Gassen zur Gründung: Der Wissenschaftler war es leid, dass immer andere mit den Forschungsergebnissen Geld verdienen. mik

