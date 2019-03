Brandbrief an Minister

Bensheim.Der Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter (CDU) und sein Viernheimer Amtskollege Matthias Baaß (SPD) fordern von Finanzminister Thomas Schäfer eine bessere finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung.

Die Rathauschefs warnen in einem Schreiben vor einer neuerlichen Notsituation der Städte und Gemeinden, denn die Kosten für den erforderlichen Neubau und den anschließenden Betrieb von Kindertagesstätten steigen weiter massiv an.

Allein in Bensheim ist der Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb Kinderbetreuung seit 2011 von 4,9 Millionen auf 10,5 Millionen in 2019 angestiegen – bei steigenden Tendenz. In Viernheim sieht es ähnlich aus. dr

