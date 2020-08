Breitbandausbau in Deutschland: Das Ziel verfehlt - ein Kommentar

Deutschland – die Industrie- und Exportnation. Dieses Land, das zu den zehn wichtigsten Wirtschaftsstaaten der Welt gehört, hadert noch immer beispiellos mit der flächendeckenden Anbindung an schnelles Internet. Im Vergleich zu anderen Staaten rangiert Deutschland laut Speedtest.net im Juni auf Platz 34, weit hinter Singapur (1) oder auch der Schweiz (4). Das ist einfach lächerlich.

Laut Breitbandatlas des zuständigen Bundesverkehrsministeriums liegt Baden-Württemberg im Bundesvergleich auf Platz eins. Mannheim gehört laut Vergleichsportal Verivox sogar zu den Gewinnern. Hier werden die meisten Haushalte mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde versorgt. Hessen und Rheinland-Pfalz tummeln sich mit den Plätzen sieben und elf im Mittelfeld. Auch hier in der Region gibt es noch immer zu viele Menschen, die durch eine zu langsame Verbindung eingeschränkt sind.

Gerade die Lockdown-Phase hat die Unterschiede verdeutlicht: Wer abseits lebt, kam und kommt noch immer bei Videokonferenzen nicht hinterher. Es ruckelt, der Ton ist versetzt oder man fliegt aus der Konferenz raus – nur ein harmloses Beispiel. Andere schaffen es nicht einmal, auf ihre für die Arbeit benötigten Programme zuzugreifen. Das darf nicht sein – die Politik muss endlich in die Puschen kommen. Und es geht auch voran, das muss gesagt sein. In Heidelberg etwa haben Telekom und die Stadt Vereinbarungen getroffen, Vodafone baut vor allem in den Neubaugebieten, etwa bei den Mannheimer Konversionsflächen, aus. Aber es sind ja nicht die Städte, die abgehängt sind.

Private Unternehmen, die für den Breitbandausbau zuständig, aber eben nicht dazu verpflichtet sind, investieren nur dort, wo es sich lohnt. In einem 200-Seelen-Örtchen lässt sich leider kaum Geld verdienen. Hier muss die Politik fördern. Wie es aussieht, hapert es aber nicht an der Finanzierung. Geld gibt es von Bund und Land – wenn Kommunen Anträge stellen. Ein typisch deutsches Phänomen: die Bürokratie. Es hängt an den Genehmigungen.

Ein Rückblick: 2014 hatte der Bund mit dem Digitalpakt flächendeckendes schnelles Internet bis 2018 versprochen. Tja – Ziel verfehlt. Wir sind mitten im Jahr 2020 und laut Breitbandatlas liegen wir gerade einmal bei einem Wert von knapp 92 Prozent. Es wirkt fast wie eine Farce, schaut man sich an, für was sonst Geld ausgegeben wird. Bestes Beispiel: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und sein Maut-Desaster – mehr als eine halbe Milliarde Euro werden hier wohl in den Sand gesetzt.

