Breite Zustimmung für Haushalt

Bensheim.Überraschung in der Ganztagssitzung des Haupt- und Finanzausschusses: Die SPD-Fraktion kündigte an, für den Haushaltsplanentwurf 2020 stimmen zu wollen – das gab es seit vielen Jahren nicht mehr. So wird es bei der finalen Abstimmung am 19. Dezember in der Stadtverordnetenversammlung voraussichtlich eine breite Mehrheit für das Zahlenwerk geben.

Ausschlaggebend war für die SPD vor allem das Thema bezahlbarer Wohnraum – hier sehen die Sozialdemokraten „Entwicklungen, die wir lange angemahnt haben“. Die Koalition hebt als Erfolge unter anderem die Abschaffung der Straßenbeiträge und den Ausbau der Kinderbetreuung hervor. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019