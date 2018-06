Breitere Spuren und Tempo 60 auf A 656

Anzeige

Mannheim/Heidelberg.Halbzeit auf der Großbaustelle der A 656 bei Mannheim-Friedrichsfeld: Seit dem frühen Morgen wird der Verkehr Richtung Heidelberg einspurig über die neue Trasse (rechts im Bild) geleitet. Am späten Mittwochabend soll die Fahrtrichtung Mannheim folgen. Mit den breiteren Spuren gilt dann statt bislang Tempo 40 eine Begrenzung von 60 Kilometern pro Stunde. In beiden Richtungen sollen wieder Blitzer stehen. Noch bis Sommer 2020 werden zwei Brücken abgerissen und neu gebaut – eine davon führt über zehn Bahngleise, was die Arbeiten verkompliziert. Die Baukosten liegen bei rund 24 Millionen Euro. beju (Bild: Jungbluth)