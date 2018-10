Brexit-Einigung wird zur Hängepartie

Brüssel.Die Ungewissheit um den britischen EU-Austritt wird sich wohl noch über Wochen hinziehen. Bei einem Brexit-Gipfel in Brüssel machten sich die Europäische Union und Großbritannien gestern Abend zwar Mut, dass eine Einigung noch möglich sei. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte Hoffnung. Konkrete Fortschritte gab es aber nicht – auch keinen Beschluss für einen Sondergipfel im November. Einziges Signal: EU-Chefunterhändler Michel Barnier soll weiter verhandeln. Barnier selbst meint, er brauche noch „sehr viel Zeit“.

Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. Doch die Verhandlungen über einen Austrittsvertrag stecken in der Sackgasse. Hauptstreitpunkt ist, wie politisch heikle Kontrollen an der künftigen EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können. Kommt kein Vertrag zustande, droht am Brexit-Tag ein chaotischer Bruch mit Verwerfungen für die Wirtschaft und Unsicherheit für Millionen Bürger.

„Noch viel Arbeit“

Nicht nur die britische Premierministerin Theresa May, sondern auch Merkel betonten aber, noch gebe es eine Chance auf Einigung. „Ich gehe mit dem Geist an die Sache heran, immer alles zu versuchen, eine Übereinkunft zu finden“, sagte Merkel. Allerdings fügte die CDU-Chefin hinzu: „Es liegt weitere Arbeit vor uns.“

May warb im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs noch einmal für ihre Position, brachte aber keine neuen Vorschläge mit, wie EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani berichtete.

Nach Ende der Beratungen sagte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz: „Vieles von dem, was sie uns gesagt hat, war uns bekannt.“ Trotzdem gab sich Kurz optimistisch, dass „die Brexit-Frage gelöst werden kann“.

May zog ebenfalls ein positives Fazit: „Wir haben gezeigt, dass wir schwierige Vereinbarungen konstruktiv zusammen treffen können“, erklärte sie. „Ich bleibe zuversichtlich für ein gutes Ergebnis.“ dpa

