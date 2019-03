Brexit: Fällt heute endlich Entscheidung?

London/Mannheim.Die britische Premierministerin Theresa May will heute nochmals über ihr bereits zweimal im Parlament abgeschmettertes Abkommen zum EU-Austritt abstimmen lassen. Das erklärte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom gestern im Londoner Unterhaus. Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat die erneute Abstimmung zugelassen. Er teilte in London mit, die Vorlage der Regierung unterscheide sich „substanziell“ von den vorhergehenden Anträgen.

Bercow hatte zuvor gedroht, die Abstimmung nicht zuzulassen. Grund war eine 415 Jahre alte Regel, wonach ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann. Geplant ist nun, das Vertragspaket zum EU-Austritt in zwei Teile zu zerlegen. Demnach soll heute nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen.

Die 27 bleibenden Länder blicken pessimistisch auf die Lage in London, wie nach einer Sitzung der EU-Botschafter in Brüssel deutlich wurde. „Die meisten Mitgliedstaaten glauben, dass ein Austritt ohne Vertrag das wahrscheinlichste Szenario ist“, sagte ein EU-Diplomat. Ein anderer bestätigte, die Runde habe sich hauptsächlich mit der Vorbereitung auf einen ungeregelten Bruch beschäftigt. Die innenpolitische Situation in London sei zu unübersichtlich.

Die EU-Kommission forderte Großbritannien nochmals auf, eine Linie beim Brexit zu finden. Für Montag sind im Unterhaus weitere Abstimmungen geplant. Klar war zuletzt nur die Ablehnung, zum neuen Brexit-Termin 12. April ohne Vertrag aus der EU auszutreten.

Deutsche schätzen EU mehr

Die Deutschen haben die Geduld mit den Briten und ihrem Brexit-Chaos verloren und sehnen offenbar eine Entscheidung herbei: Eine Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ergab, dass rund zwei Drittel der Bundesbürger es schlecht fänden, wenn sich die Entscheidung zum EU-Austritt erneut verzögern würde.

Die Debatte hat auch zu einem höheren Interesse an den kommenden Europawahlen im Vergleich zum selben Zeitpunkt vor fünf Jahren geführt. Bereits seit dem Brexit-Referendum 2016 sei die Wertschätzung der Deutschen für die EU gestiegen, heißt es bei den Mannheimer Meinungsforschern. dpa/be

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019