Briten in Sorge um Boris Johnson

London/Stuttgart.Der Gesundheitszustand des an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankten britischen Premierministers Boris Johnson ist nach Regierungsangaben stabil. Johnson hatte die Nacht auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verbracht. Der 55-Jährige musste bislang auch nicht an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Dem Regierungschef werde zwar Sauerstoff zugeführt, aber er „atmet selbstständig ohne jegliche Unterstützung“.

Der Premier wurde am Montag im St. Thomas’ Hospital wegen seiner anhaltenden Corona-Beschwerden untersucht, als sich plötzlich sein Zustand deutlich verschlechterte. Johnson hatte am 27. März mitgeteilt, dass er sich mit dem neuartigen Virus angesteckt hat. Politiker aus aller Welt wünschten Johnson eine schnelle Genesung, viele noch in der Nacht zum Dienstag. Darunter waren auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Kremlchef Wladimir Putin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch Königin Elizabeth II. wünschte ihm eine rasche Genesung. Der ehrgeizige Außenminister Dominic Raab vertritt ihn nun und leitet auch die täglichen Corona-Krisensitzungen des „Kriegskabinetts“, an dem die wichtigen politischen Entscheider teilnehmen.

In Deutschland wird unterdessen über eine Lockerung der Kontaktsperre und der strengen Auflagen diskutiert. Eine öffentliche Debatte über den Weg zurück zur Normalität halten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) jetzt für unpassend. „Wir haben erste Szenarien der Wissenschaft. Die sind sehr hilfreich. Die debattieren wir, aber nicht öffentlich“, sagte Kretschmann in Stuttgart. Bei den Schulen zum Beispiel werde es einen schrittweisen Einstieg geben. Aber noch wisse niemand, wann es so weit ist.

Auch Spahn bleibt im Allgemeinen. „Es geht um eine schrittweise Rückkehr zur Normalität“, betont er. Dabei müsse man schauen, was am wenigsten verzichtbar ist. Am letzten gelockert würden die Verbote von Partys und Volksfesten. Spahn: „Die haben das höchste Risiko für Infektionen und sind am verzichtbarsten.“ Zugleich schwor er die Bürger auf Durchhalten ein. Der Kampf gegen das Corona-Virus werde noch Monate dauern.

Die guten Nachrichten in Sachen Corona kommen derzeit vor allem aus China. Am Dienstag war zum ersten Mal seit den Anfängen der Krise kein Todesfall mehr zu beklagen. Nach offiziellen Angaben sind 3331 Menschen durch Covid-19 ums Leben gekommen – weit weniger als inzwischen in Italien oder Spanien. Die tatsächlichen Zahlen dürften allerdings deutlich höher liegen, da die Art der Erhebung immer wieder geändert worden ist und viele Fälle nicht in der öffentlichen Statistik auftauchen.

Als symbolischer Akt für die Verbesserung der Lage sollten mehr als zweieinhalb Monate nach der Abriegelung von Wuhan die letzten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit für die elf Millionen Bewohner fallen. Von hier hat sich die Pandemie weltweit ausgebreitet. dpa/pre

