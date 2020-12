Briten lassen Corona-Impfung zu

London/Bergstraße.Großbritannien will in wenigen Tagen die ersten Menschen im Land gegen Corona impfen lassen. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel erteilte am Mittwoch die Zulassung für den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Damit ist Großbritannien der erste Staat weltweit, der das Vakzin freigibt. Man erwarte den Einsatz „mehrerer Millionen Dosen“ bis zum Ende des Jahres, sagte Premier Boris Johnson. Bereits in der kommenden Woche sollen 800 000 Dosen zur Verfügung stehen.

„Wir erwarten, den Impfstoff in den nächsten paar Tagen nach Großbritannien ausliefern zu können“, bestätigte Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci. Die Unternehmen haben mit Großbritannien eine Lieferung von 40 Millionen Impfstoffdosen für Dezember und im kommenden Jahr vereinbart. „Die erste Notfallzulassung für einen Covid-19-Impfstoff ist ein bahnbrechender wissenschaftlicher Meilenstein“, hieß es von den Unternehmen. Ihr Impfstoff wurde auf Basis von Daten aus einer großen klinischen Studie mit Zehntausenden Probanden zugelassen.

Für die EU will die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden.

Die schnelle Zulassung in Großbritannien sei durch den Brexit möglich gewesen, betonte Gesundheitsminister Matt Hancock. „Wir waren in der Lage, eine Entscheidung zu treffen dank der britischen Aufsichtsbehörde ... und mussten nicht das Tempo der Europäer gehen, die sich ein bisschen langsamer bewegen“, sagte er dem Sender Times Radio.

Mehr Neuinfektionen im Kreis

Zum zweiten Mal in Folge ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße gestiegen – und zwar deutlich. Das Landratsamt meldete gestern 60 neue Fälle, das sind 19 mehr als am Mittwoch der Vorwoche. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall, der im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. Es handelt sich um eine 95-jährige Person aus Heppenheim.

Die meisten neu Infizierten gab es gestern in Viernheim (16), außerdem unter anderem neun in Heppenheim, sieben in Bensheim, vier in Lorsch, zwei in Lautertal und einen in Lindenfels. Betroffen sind in Heppenheim drei Schulen, eine Pflegeeinrichtung sowie die Vitos-Klinik.

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 1368 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Dies geht aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch (Stand 00.00 Uhr) hervor. 1338 Todesfälle werden inzwischen mit dem Virus in Verbindung gebracht, das sind 40 mehr als am Vortag. Die sogenannte Inzidenz – die Zahl von Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – lag in Hessen am Mittwoch wie am Vortag bei 153. dpa/red

