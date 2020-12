Briten wollen mit Impfung starten

Wird nach Großbritannien geliefert: der Biontech-Impfstoff gegen Corona. © dpa

London.Großbritannien will in wenigen Tagen die ersten Menschen gegen Corona impfen lassen. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel erteilte am Mittwoch die Zulassung für den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Damit ist Großbritannien der erste Staat weltweit, der das Vakzin freigibt. Man erwarte den Einsatz „mehrerer Millionen Dosen“ bis zum Ende des Jahres, sagte Premier Boris Johnson am Mittwoch im Parlament.

Bereits kommende Woche sollen 800 000 Dosen zur Verfügung stehen. „Wir erwarten, den Impfstoff in den nächsten paar Tagen nach Großbritannien ausliefern zu können“, bestätigte Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci. Die Unternehmen haben eine Lieferung von 40 Millionen Impfstoffdosen für Dezember und im kommenden Jahr getroffen. Für die EU will die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung entscheiden. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020