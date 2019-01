Brüssel lehnt neue Wünsche Londons ab

London/Brüssel.Der völlig verfahrene Brexit-Streit wird immer mehr zur Nervenprobe. Großbritannien holte sich mit neuen Nachbesserungswünschen prompt eine Abfuhr bei der Europäischen Union. Nur zwei Monate vor dem Austrittsdatum ist damit immer noch kein Weg für eine gütliche Trennung in Sicht. Beide Seiten suchten gestern zwar das Gespräch und beteuerten, sie wollten keinen chaotischen Bruch am 29. März. Trotzdem treibt die EU ihre Vorbereitungen für diesen Fall voran.

Das britische Unterhaus hatte sich bei Abstimmungen am Dienstagabend nur auf zwei Positionen einigen können: Es soll keinen ungeregelten Austritt geben – was aber nicht mehr als eine Willensbekundung war. Und Premierministerin Theresa May soll in Brüssel abermals über die von der EU im Brexit-Deal verlangte Garantie einer offenen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhandeln. May soll erreichen, diesen sogenannten Backstop zu streichen und zu ersetzen.

„Der einzige Weg“

Die EU lehnt dies jedoch seit Wochen ab und bekräftigte diese Haltung unmittelbar nach dem Londoner Votum. Nachverhandlungen seien ausgeschlossen, insbesondere über die irische Frage, erklärte EU-Ratschef Donald Tusk über einen Sprecher: „Das Austrittsabkommen ist und bleibt der beste und der einzige Weg, einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union sicherzustellen. Der Backstop ist Teil des Austrittsabkommens, und das Austrittsabkommen ist nicht für Nachverhandlungen offen.“

Das verlangt auch die nordirisch EU-Abgeordnete Martina Anderson im Gespräch mit dieser Zeitung. „Unter keinen Umständen darf es eine harte Grenze geben. Die EU muss hart bleiben und verhindern, dass Nordirland und Irland wieder getrennt werden.“ So etwas gefährde denn langjährigen Friedensprozess. dpa/ds

