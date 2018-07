Bühne frei für die Nibelungenfestspiele

Anzeige

WOrms.Mit der Uraufführung des Stücks „Siegfrieds Erben“ von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel sind gestern Abend die Nibelungenfestspiele in Worms eröffnet worden. Hunderte Zuschauer beklatschten die Premierengäste bei ihrem Gang über den roten Teppich auf das Festspielgelände am Dom. Das Foto zeigt von links Jimi Blue Ochsenknecht, seinen Vater Uwe Ochsenknecht und Festspielintendant Nico Hofmann. Das Festival dauert bis 5. August. Im Rahmenprogramm treten Katja Weitzenböck, Dominic Raacke, Alexandra Kamp und André Eisermann auf. Der in Mannheim aufgewachsene Schauspieler Uwe Ochsenknecht gehörte vor zwei Jahren selbst zum Ensemble und war gestern mit der ganzen Familie zu Gast . bjz (Bild: Nix)