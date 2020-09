Bühnen kooperieren

Mannheim.Gemeinsam veranstalten sechs lokale Bühnen am 24. Oktober die erste „Kulturnacht“. Unter dem Motto „Mannheim solidarisch – ein Tag, sechs Bühnen“ geben die Veranstalter ihre Häuser für Kollegen der freien Theaterszene sowie andere Kunstformen frei. Mit dabei sind Nationaltheater, Künstlerhaus Zeitraumexit, Alte Feuerwache, Capitol, Theaterhaus G7 sowie der Jazz-Club Ella & Louis. In der Zeit von 16 Uhr bis 23 Uhr zeigen sie teilweise parallel mehr als 18 Stunden Programm aus sehr unterschiedlichen Bereichen der Kunst. Die Bandbreite reicht dabei von Musical bis Performance sowie von Poetry Slam bis Jazz und Schauspiel. Die Eintrittsgelder gehen ohne Abzug an die auftretenden Künstlerinnen und Künstler, die durch die Pandemie-Regelungen keine oder kaum Auftrittsmöglichkeiten hatten. rcl

