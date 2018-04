Bülent Ceylan präsentiert sich in Hochform

Anzeige

Mannheim.Heimspiel für Bülent Ceylan: Der Comedian zeigt in der ausverkauften SAP Arena in Mannheim sein inzwischen zehntes Programm "Lassmalache". Passend zum Bühnenbild, das eine Zirkusmanege darstellt, erscheint Ceylan als Zirkusdirektor. Natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit Harald und Co.

Der 42-Jährige präsentiert sich in Hochform und klärt das Publikum über die verschiedenen Arten des Lachens auf. Sein Motto: "Wie man lacht, ist egal - hauptsache wir lachen alle gemeinsam."