Bürgerentscheid scheitert

Heidelberg.Der Bürgerentscheid um die Verlagerung des Betriebshofs der Rhein-Neckar Verkehr (RNV) auf eine Wiese am Großen Ochsenkopf in Heidelberg ist gescheitert: Zwar erreichten die Gegner des Projekts am Sonntag eine Mehrheit von 57,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Aber die Initiatoren des Bürgerentscheids schafften es nicht, die notwendige Zahl ihrer Unterstützer zu mobilisieren. Es fehlten rund 3000 „Ja“-Stimmen, um das bindende Quorum zu erreichen. 42,9 Prozent der Stimmen waren ein „Nein“.

Nur drei Stadtteile sprachen sich für das Bahn- und Busdepot am Ochsenkopf aus: Kirchheim, die Bahnstadt und der Pfaffengrund.

„Damit geht das Thema zurück in den Gemeinderat“, erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner nach Auszählung der 85 Wahlbezirke um 19 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019