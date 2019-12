Bürgerhaus bleibt ein Streitfall

Bensheim.Die Modernisierung des Bensheimer Bürgerhauses ist immer für eine Diskussion gut – so auch in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag in Schwanheim. Dort sollten die Fraktionen den aktuellen Zwischenbericht zur Kenntnis nehmen. Der beinhaltet bekanntlich eine erneute Kostensteigerung von 10,96 auf mindestens 13,2 Millionen Euro. Außerdem verschiebt sich die Eröffnung erneut um mehrere Monate ins zweite Quartal 2021. Ursprünglich war man von einer Fertigstellung zum 1. Januar 2020 ausgegangen, dieser Zeitplan musste aber bereits vor mehr als einem Jahr schon kassiert werden.

Begeistert war von den Entwicklungen niemand in der Stadtverordnetenversammlung. Forderungen aus den Reihen der Opposition nach einem Baustopp lehnten aber sowohl der Großteil der Koalition als auch die SPD ab. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019