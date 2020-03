Bürgerinfo findet wie geplant statt

Oftersheim.Es ist die große Ausnahme in diesen Zeiten mit Absagen aller Veranstaltungen, zu denen eine größere Anzahl an Besuchern erwartet wird: Die Bürgerinformation zur Gemeindeentwicklung findet – trotz Coronavirus – statt. Die Meinung der Oftersheimer zur Zukunft ihres Ortes ist an diesem Mittwoch, 11. März, ab 18.30 Uhr in der Kurpfalzhalle gefragt, eine Beteiligung ausdrücklich erwünscht.

Bürgermeister Jens Geiß teilte im Gespräch mit dieser Zeitung mit, dass er die Entscheidung in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen habe. Dort sei man der Auffassung, dass eine Veranstaltung in dieser Größenordnung verantwortungsbewusst durchgeführt werden kann. az

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020