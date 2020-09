Bürgermeister Baaß kandidiert wieder in Viernheim

Viernheim.Matthias Baaß (58/SPD), seit 1997 Bürgermeister in Viernheim, tritt am 14. März 2021 erneut zur Bürgermeisterwahl an. Er hat das am Montag in einem Brief an die Bürger erklärt. Baaß sagt darin, sein Herz schlage nach wie vor für Viernheim. Der Amtsinhaber skizziert die für ihn wichtigsten Themen der Zukunft. Das sind der Klimawandel und lokale Antworten darauf, die Bildungsmöglichkeiten in der Stadt, die Chancen der Digitalisierung, die Stärkung der Demokratie sowie Erhalt und Ausbau der Sportstätten und des kulturellen Angebots. Unser Bild zeigt Baaß im März 2015, damals hatte er Gegenkandidatin Sigrid Haas (CDU) hinter sich gelassen. Baaß bewirbt sich um die fünfte Amtszeit. mas

