Bürgermeister Geiß ist in Quarantäne

Oftersheim.Bürgermeister Jens Geiß hat sich in seinem Familienurlaub im Sauerland in Quarantäne begeben. Per Corona-Warn-App auf dem Smartphone war er über einen Kontakt mit hohem Risiko informiert worden. Eigentlich hätte Jens Geiß zur Gemeinderatssitzung am Dienstag nach Oftersheim fahren wollen, nun ist er im Ferienhaus geblieben. Symptome hat er nicht, auch getestet wurde er nicht. Ende dieser Woche läuft die Inkubationszeit ab, dann kann er die Rückreise antreten. grö/Bild: Widdrat

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020