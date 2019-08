Bürgernetzwerk schaltet sich ein

Bensheim.Das Bürgernetzwerk arbeitet seit Monaten an einem Masterplan für die Bensheimer Innenstadt. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Entwicklung des Marktplatzes. Durch die Entscheidung von Bürgermeister Rolf Richter, den dort von ihm eigentlich favorisierten Neubau zu stoppen, müssen für den oberen Marktplatz neue Lösungen gefunden werden.

Das Bürgernetzwerk will als Vermittler und Plattform seinen Teil dazu beitragen, das Gestaltungsmöglichkeiten erarbeitet werden können, die auf eine möglichst breite Zustimmung in der Bevölkerung stoßen. Am 22. August soll es ein erstes Treffen dazu mit allen Beteiligten geben, eingeladen werden auch die im Stadtparlament vertretenen Fraktionen.

Bis Ende des Jahres sollen konsensfähige Varianten feststehen. dr

