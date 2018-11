Büroturm vor Abriss

Mannheim.Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Mannheimer Versicherung an der Augustaanlage 65-67 – vielen Mannheimern noch durch das einst nachts leuchtende „M“ im Gedächtnis – soll mittelfristig abgerissen werden. Das plant der jetzige Eigentümer des markanten Bürokomplexes am östlichen Stadteingang, die Argon GmbH aus Stuttgart. Der Projektentwickler bereitet derzeit gemeinsam mit der Stadt einen entsprechenden Architektenwettbewerb vor, zu der nach Auskunft von Argon-Geschäftsführer Dirk Wehinger an die 30 Büros eingeladen werden. Sie sollen ein Pendant zum gegenüberliegenden heutigen Verwaltungssitz der Mannheimer Versicherung schaffen. Das Preisgericht könnte im März über die Vorschläge für ein neues „Mannheimer Stadttor“ entscheiden. aph

