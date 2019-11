Bürstadt legt mit Biotop los

Bürstadt.In herbstlicher Stimmung präsentiert sich das Biotop in Bürstadts Graf-von-Stauffenberg-Straße. Es liegt im Fördergebiet der Sozialen Stadt und soll schon im kommenden Jahr aufgewertet werden, damit es Menschen, Tieren und der Pflanzenwelt nützt. Damit ist es eines der ersten Projekte der Sozialen Stadt, das umgesetzt wird. Viele weitere bedürfen noch der Planung. Dabei kommt der Quartiermanager Jürgen Knödler ins Spiel. Er will im März ein Quartierbüro eröffnen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und ihre Vorschläge zu bündeln. Knödler hat sich bereits als Integrationsbeauftragter einen Namen gemacht. Seine vielen Kontakte kommen ihm in der neuen, zusätzlichen Funktion zugute. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.11.2019