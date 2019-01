Bürstädter Courage-Orden für Bülent Ceylan

Bürstadt.So voll wie nie zuvor bei diesem Anlass war am Sonntag das Bürstädter Bürgerhaus: Der Courage-Orden des Jahres 2019 wurde an Bülent Ceylan verliehen. Wie Laudator Franz Lambert in seiner Ansprache betonte, wurde damit einerseits der soziale Einsatz des Comedian gewürdigt: Aids-Hilfe, Stiftung Lesen, Gründung einer eigenen Stiftung für Kinder. Andererseits aber auch, dass Ceylan auch sonst nicht nur Spaß mache, sondern Dinge hinterfrage. Er entlarve die Absurdität von Klischees und Vorurteilen und finde klare Worte für Entwicklungen in der Türkei, dem Heimatland seines Vaters. Ceylan zeigte sich sehr berührt. red/BILD: nix

