Bürstädter Football-Teams feiern Geburtstag

Bürstadt.Die Männer in Weiß-Rot sind mittlerweile eine feste Größe in Bürstadt – ob auf dem Feld oder beim Feiern. Neben der Herrenmannschaft laufen bei den Redskins gleich mehrere Jugendmannschaften auf. Die Cheerleader sorgen mit ihren artistischen Auftritten ohnehin auch außerhalb der Stadien für großes Aufsehen. Am Sonntag, 30. Juni, ab 12 Uhr feiert die Football-Abteilung des TV Bürstadt Geburtstag. Vor genau 40 Jahren in Mannheim gegründet, haben sich die Redskins dann 2008 dem Bürstädter Turnverein angeschlossen. Gerade in den vergangenen Jahren wächst das Interesse an dem Rasensport immer mehr. sbo

