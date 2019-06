Buga-Gelände: Asbestfunde in Betonfugen

Mannheim.Auf dem Gelände der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim ist bei Abriss- und Aushubarbeiten asbesthaltiges Bitumenmaterial in Betonfugen entdeckt worden. Betroffen sind Fundamente von bereits demontierten Stahlgebäuden der US-Streitkräfte. Diese nutzten das 81 Hektar große Areal bis zum Abzug der Truppen als Kasernengelände. Im Bild ist ein vorläufig mit einem Bauzaun gesicherter Bereich am Tor in der Völklinger Straße zu sehen, in dem sich Fundamente befinden. Die Asbestsanierung, so teilte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit, könne möglicherweise bereits im Juli beginnen. Auf anderen Teilen des Geländes gehen die Abriss- und Aushubarbeiten weiter. lang (Bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019