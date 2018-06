Bund fördert Ausbau der Buslinie 50

Anzeige

Mannheim.Günstigere Einzelfahrtscheine, eine Kampagne für den E-Tarif (Fahrschein auf dem Smartphone), ein Jobticket auch für kleinere Unternehmen unter 20 Mitarbeiter, der Ausbau der Buslinie 50 – diese Maßnahmen wird der Bund in den nächsten zweieinhalb Jahren in Mannheim fördern. Das ist das Ergebnis eines Arbeitstreffens in Berlin mit Vertretern aus Mannheim und den anderen vier Modellstädten zur Luftreinhaltung.

Insgesamt stehen Mannheim in diesem Zeitraum 47,35 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld wird aber nicht auf einmal ausgezahlt, es ist vielmehr erfolgsabhängig. „Nur, wenn die Kunden Fahrkarten kaufen, wenn die Maßnahmen greifen, kommt man auf die 47 Millionen Euro“, sagte Erster Bürgermeister Christian Specht gestern dieser Zeitung. stp