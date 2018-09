Bund gibt Milliarden

Proteste gegen zu hohe Mieten gestern in Berlin. © dpa

Berlin.Bis zu 1,5 Millionen neue Wohnungen will die Bundesregierung mit einer Milliardenoffensive bauen lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete gestern in Berlin den Mangel an bezahlbaren Unterkünften als „eine der wichtigen sozialen Fragen“. Weitere Bausteine des Bündels an Maßnahmen sind den Angaben zufolge Steuerabschreibungen für den Bau von Mietwohnungen, die Bereitstellung von mehr bundeseigenen Grundstücken und das Baukindergeld für Familien.

Bis zum Jahr 2021 sollen in Deutschland beispielsweise mehr als 100 000 neue Sozialwohnungen entstehen, die der Bund mit mindestens fünf Milliarden Euro unterstützt. Verbände kritisierten den breit angelegten Wohnungsgipfel im Kanzleramt als reines Symbol. dpa

