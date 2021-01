Bund kauft Corona-Medikament

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind am Wochenende 104 neue Corona-Fälle bekannt geworden, 85 alleine am Samstag. Außerdem wurden vier Todesfälle gemeldet, darunter einer aus Bensheim, wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes von gestern Abend hervorgeht.

Bei den Fallzahlen zeigte sich ein Schwerpunkt in Lindenfels, wo 21 Infektionen aufgetreten sind. In Bensheim waren es 13, in Heppenheim sieben, in Lautertal sechs, in Lorsch drei und in Zwingenberg zwei. Zur Zahl der betroffenen Einrichtungen und zur Zahl der Genesenen machte der Kreis am Wochenende keine Angaben. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 52 Patienten behandelt. Darunter sind 44 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Bei 387 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, stieg die Quote von Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) auf 143,07. Dieser Wert wird heute wieder auf 139 sinken, da die Fallzahlen am Sonntag unter denen der Vorwoche (30) lagen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

929 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 165 873 (Stand: 0 Uhr). 4388 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 26 mehr als am Vortag.

Deutschland hat 200 000 Dosen eines neuen Corona-Medikaments gekauft, die laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ab nächster Woche in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt werden sollen – zunächst in Uni-Kliniken. „Die Gabe dieser Antikörper kann Risikopatienten in der Frühphase helfen, dass ein schwerer Verlauf verhindert wird“, erläuterte er.

Die Regierung stellt sich auf mögliche Angriffe auf Impfzentren, Impfstofftransporte oder auch Hersteller von Corona-Impfstoffen ein. Zwar gebe es bisher keine konkreten Hinweise darauf, aber es bestehe wegen „der großen medialen Präsenz sowie der hohen Dynamik und Emotionalität“ des Themas eine „abstrakte Gefährdung“, heißt es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion, die dieser Redaktion vorliegt.

EU warnt Impfstoff-Hersteller

Die EU warnt die Hersteller von Corona-Impfstoffen angesichts von Lieferverzögerungen vor möglichen Konsequenzen. „Wir erwarten, dass die von den Pharmaunternehmen bestätigten Verträge eingehalten werden“, so Ratspräsident Charles Michel. Um die Einhaltung der Verträge zu gewährleisten, könne die EU „juristische Mittel“ nutzen.

Das Land Hessen hat seine Corona-Verordnung aktualisiert. Ab heute gelten bis mindestens zum 14. Februar schärfere Einschränkungen. So müssen im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel medizinische Masken getragen werden. Darunter fallen OP- und FFP2-Masken sowie Mund-Nasen-Bedeckungen der Normen KN95/N95.

Die bisherige Bewegungseinschränkung auf 15 Kilometer um den eigenen Wohnort bei hohen Inzidenzen entfällt. Stattdessen sollen Kommunen publikumsträchtige Ausflugsziele durch geeignete Maßnahmen sperren, wenn der lokale Wert über 200 liegt. dpa/tm

