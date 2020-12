Bund schließt härtere Corona-Regeln nicht aus

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind gestern 64 neue Corona-Infektionen bekanntgeworden. Weitere Todesfälle gab es nicht. Bisher sind im Kreis 41 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 3228 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (5), Einhausen (2), Heppenheim, Lautertal, Lorsch und Zwingenberg. Aus Mörlenbach wurden 21 Fälle gemeldet, dort ist ein Pflegeheim von Infektionen betroffen. Unter den betroffenen Einrichtungen sind außerdem das Goethe-Gymnasium sowie ein Pflegeheim in Bensheim.

Dem Kreis sind zurzeit insgesamt 741 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 63 Patienten behandelt, darunter 60 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 308 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 113,87 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht.

In Hessen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts 18 590 weitere Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 92 825 (Stand: 0 Uhr). 1411 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 39 mehr als am Vortag.

Über 4000 Intensiv-Patienten

Da die Zahl der Infektionen in Deutschland auf hohem Niveau verharrt, befeuert das die Debatte um die Strategie zur Pandemie-Bekämpfung. So warb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für schärfere Beschränkungen in besonders betroffenen Regionen: Dort seien „unbedingt zusätzliche einschränkende Maßnahmen zur Kontaktreduzierung“ nötig, sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

Die Zahl der Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen überschritt erstmals die Schwelle von 4000. Vor diesem Hintergrund wachsen die Zweifel an der geplanten Lockerung der Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten. Bund und Länder hatten vereinbart, bei Familientreffen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar zehn Personen plus Kinder bis 14 Jahren zuzulassen. Einige Bundesländer kündigten aber schon an, auf diese Lockerung zu verzichten oder zumindest den Zeitraum zu verkürzen.

Regierungssprecher Steffen Seibert machte klar, dass die Bundesregierung an der Vereinbarung nicht rütteln möchte. Allerdings seien die Sonderregeln für die Feiertage keine Aufforderung, die Obergrenzen komplett auszuschöpfen. Jeder müsse sich überlegen: „Wie verhindern wir, dass aus einem Familienfest, aus einem Weihnachtsfest eine Infektionsquelle wird?“

Für Aufregung sorgte das Eingeständnis des Pharmakonzerns Pfizer, das Auslieferungsziel beim Corona-Impfstoff in diesem Jahr halbieren zu müssen. Gesundheitsminister Spahn sagte, auch Deutschland müsse deshalb zunächst mit einer geringeren Zahl an Impfdosen rechnen. „Gleichwohl wird es – Stand heute – wenn die Zulassung erfolgt, mit dem Jahreswechsel erste Impfungen in Deutschland geben können“, betonte er. dpa/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.12.2020